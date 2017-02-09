Посол Германии в Украине симпатизирует Социал-демократической партий ФРГ, выступает за улучшение отношений с РФ - Бессмертный
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Посол Германии в Украине симпатизирует Социал-демократической партии Германии, которая выступает за улучшение отношений с Москвой, поэтому его заявление по выборам в ОРДЛО не случайно. Об этом в эфире "5 канала" заявил бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный, передает УНН.
"Не случайно, что в дни выдвижения Ангелы Меркель, как будущего кандидата появляются эти выступления. Дипломаты, они беспартийные, но они симпатизируют той или иной политической силе. Если предыдущий посол симпатизировал ХДС ХСС, то нынешний Социал-демократам. На сегодняшний день они лидируют, они являются носителями идеи улучшения отношений с Москвой - вот вам и ответ на вопрос ", - заявил Бессмертный.