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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Посол Німеччини в Україні симпатизує Соціал-демократичній партій ФРН, яка виступає за поліпшення стосунків з РФ – Р.Безсмертний

Київ • УНН

 • 11977 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Посол Німеччини в Україні симпатизує Соціал-демократичній партії ФРН, яка виступає за поліпшення стосунків з Москвою, тому його заява щодо виборів у ОРДЛО не випадкова. Про це в ефірі “5 каналу” заявив колишній представник України у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає УНН.

Посол Німеччини в Україні симпатизує Соціал-демократичній партій ФРН, яка виступає за поліпшення стосунків з РФ – Р.Безсмертний

“Не випадково, що в дні висунення Ангели Меркель, як майбутнього кандидата з’являються ці виступи. Дипломати, вони позапартійні, але вони симпатизують тій, чи іншій політичній силі. Якщо попередній посол симпатизував ХДС ХСС, то нинішній Соціал-демократам. На сьогоднішній день вони лідирують, вони є носіями ідеї поліпшення стосунків з Москвою — от вам і відповідь на питання”, — заявив Р.Безсмертний.

Українські Національні Новини

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