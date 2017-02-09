Посол Німеччини в Україні симпатизує Соціал-демократичній партій ФРН, яка виступає за поліпшення стосунків з РФ – Р.Безсмертний

“Не випадково, що в дні висунення Ангели Меркель, як майбутнього кандидата з’являються ці виступи. Дипломати, вони позапартійні, але вони симпатизують тій, чи іншій політичній силі. Якщо попередній посол симпатизував ХДС ХСС, то нинішній Соціал-демократам. На сьогоднішній день вони лідирують, вони є носіями ідеї поліпшення стосунків з Москвою — от вам і відповідь на питання”, — заявив Р.Безсмертний.