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Посол Индии впервые провел переговоры с лидером “Талибана”

Посол Индии впервые провел переговоры с лидером “Талибана”

Киев  •  УНН

 • 14722 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Посол Индии в Катаре провел 31 августа первый дипломатические переговоры с высшим лидером движения “Талибан”. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Посол Индии в Катаре Дипак Миттал по просьбе талибов встретился с председателем Политического офиса талибов в Дохе Шер Мохаммадом Аббасом Станекзай, сообщает МИД. Индия долгое время выражала обеспокоеность по поводу движения “Талибан” из тесные связи группы с первым соперником Пакистаном. Министерство иностранных дел заявило, что обе стороны обсудили безопасность индийцев, которые остались в Афганистане.

Миттал также передал опасения Индии о том, что боевики против Индии могут использовать почву Афганистана для совершения нападений, заявило министерство иностранных дел.

Представитель “Талибана” заверил посла, что эти вопросы будут решены положительно.

Дополнение

Индия инвестировала более 3 миллиардов долларов в работу по развитию в Афганистане и наладила тесные связи с правительством Кабула. Но с быстрым продвижением движения “Талибан” правительство Индии подвергся критике дома за то, не открыл канал связи для боевиков.

Напомним

Вывод войск из Афганистана активизировало террористов в индийском Кашмире.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.

Лидеры G7 назвали условие признания легитимности власти талибов в Афганистане.

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