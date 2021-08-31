Посол Индии впервые провел переговоры с лидером “Талибана”
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Посол Индии в Катаре провел 31 августа первый дипломатические переговоры с высшим лидером движения “Талибан”. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Посол Индии в Катаре Дипак Миттал по просьбе талибов встретился с председателем Политического офиса талибов в Дохе Шер Мохаммадом Аббасом Станекзай, сообщает МИД. Индия долгое время выражала обеспокоеность по поводу движения “Талибан” из тесные связи группы с первым соперником Пакистаном. Министерство иностранных дел заявило, что обе стороны обсудили безопасность индийцев, которые остались в Афганистане.
Миттал также передал опасения Индии о том, что боевики против Индии могут использовать почву Афганистана для совершения нападений, заявило министерство иностранных дел.
Представитель “Талибана” заверил посла, что эти вопросы будут решены положительно.
Дополнение
Индия инвестировала более 3 миллиардов долларов в работу по развитию в Афганистане и наладила тесные связи с правительством Кабула. Но с быстрым продвижением движения “Талибан” правительство Индии подвергся критике дома за то, не открыл канал связи для боевиков.
Напомним
Вывод войск из Афганистана активизировало террористов в индийском Кашмире.
Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.
Лидеры G7 назвали условие признания легитимности власти талибов в Афганистане.