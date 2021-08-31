Посол Індії вперше провів переговори з лідером “Талібану”

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Посол Індії в Катарі Діпак Міттал на прохання талібів зустрівся з головою Політичного офісу талібів у Досі Шер Мохаммадом Аббасом Станекзаєм, повідомляє МЗС. Індія довгий час висловлювала стурбованість з приводу руху “Талібан” через тісні зв’язки групи з найпершим суперником Пакистаном. Міністерство закордонних справ заявило, що обидві сторони обговорили безпеку індійців, які залишилися в Афганістані.

Міттал також передав побоювання Індії щодо того, що бойовики проти Індії можуть використати грунт Афганістану для здійснення нападів, заявило міністерство закордонних справ.

Представник “Талібану” запевнив посла, що ці питання будуть вирішені позитивно.

Доповнення

Індія інвестувала понад 3 мільярди доларів у роботу з розвитку в Афганістані та налагодила тісні зв’язки з урядом Кабула. Але з швидким просуванням руху “Талібан” уряд Індії зазнав критики вдома за те, що не відкрив канал зв’язку для бойовиків.

Нагадаємо

Виведення військ з Афганістану активізувало терористів у індійському Кашмірі.

Територія Кашміру залишається предметом суперечки між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. На даний момент у Кашмірі немає державного кордону: його територію розділяє лінія контролю. В індійській частині активно діють угруповання, які виступають за відділення від країни. Нью-Делі звинувачує сусідній Пакистан у підтримці екстремістів, Ісламабад відкидає ці звинувачення.

Лідери G7 назвали умову визнання легітимності влади талібів в Афганістані.