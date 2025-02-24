"Посмотрим": Трамп уклончиво ответил о вероятном отказе Украины от территорий в мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп ответил, придется ли Украине уступить свои территории во время переговоров о прекращении войны, передает УНН.

На вопрос, должна ли Украина отдать свои территории в рамках соглашения о прекращении войны, Трамп ответил: «Посмотрим».

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Также Дональд Трамп заявил, что война в Украине может закончиться «в течение нескольких недель».

Кроме того, Трамп сказал, что может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе.