"Посмотрим": Трамп уклончиво ответил о вероятном отказе Украины от территорий в мирном соглашении
Киев • УНН
Трамп не дал четкого ответа относительно возможных территориальных уступок Украины для прекращения войны, сказав лишь "Посмотрим". Он также заявил о возможной встрече с Зеленским и скором завершении войны.
Президент США Дональд Трамп ответил, придется ли Украине уступить свои территории во время переговоров о прекращении войны, передает УНН.
На вопрос, должна ли Украина отдать свои территории в рамках соглашения о прекращении войны, Трамп ответил: «Посмотрим».
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Также Дональд Трамп заявил, что война в Украине может закончиться «в течение нескольких недель».
Кроме того, Трамп сказал, что может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе.