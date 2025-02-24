"Побачимо": Трамп ухильно відповів про ймовірну відмову України від територій в мирній угоді
Київ • УНН
Трамп не дав чіткої відповіді щодо можливих територіальних поступок України для припинення війни, сказавши лише "Побачимо". Він також заявив про можливу зустріч із Зеленським та швидке завершення війни.
Президент США Дональд Трамп відповів, чи доведеться Україні поступитися своїми територіями під час переговорів щодо припинення війни, передає УНН.
На запитання, чи Україна повинна віддати свої території в рамках угоди про припинення війни, Трамп відповів: "Побачимо".
Доповнення
Також Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися "протягом декількох тижнів".
Окрім того, Трамп сказав, що може зустрітись із Президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня.