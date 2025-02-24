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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122426 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182554 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146979 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138547 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117215 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107893 перегляди

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"Побачимо": Трамп ухильно відповів про ймовірну відмову України від територій в мирній угоді

"Побачимо": Трамп ухильно відповів про ймовірну відмову України від територій в мирній угоді

Київ • УНН

 • 26728 перегляди

Трамп не дав чіткої відповіді щодо можливих територіальних поступок України для припинення війни, сказавши лише "Побачимо". Він також заявив про можливу зустріч із Зеленським та швидке завершення війни.

Президент США Дональд Трамп відповів, чи доведеться Україні поступитися своїми територіями під час переговорів щодо припинення війни, передає УНН.

На запитання, чи Україна повинна віддати свої території в рамках угоди про припинення війни, Трамп відповів: "Побачимо".

Доповнення

Також Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися "протягом декількох тижнів".

Окрім того, Трамп сказав, що може зустрітись із Президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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