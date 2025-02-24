"Побачимо": Трамп ухильно відповів про ймовірну відмову України від територій в мирній угоді

Президент США Дональд Трамп відповів, чи доведеться Україні поступитися своїми територіями під час переговорів щодо припинення війни, передає УНН.

На запитання, чи Україна повинна віддати свої території в рамках угоди про припинення війни, Трамп відповів: "Побачимо".

Доповнення

Також Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися "протягом декількох тижнів".

Окрім того, Трамп сказав, що може зустрітись із Президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня.