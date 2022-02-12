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15 марта, 19:03 • 101289 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131211 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117083 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111151 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101277 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98485 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85821 просмотра

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Послы ЕС и Великобритании в Украине заявили, что остаются в Киеве

Послы ЕС и Великобритании в Украине заявили, что остаются в Киеве

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила в Twitter, что остается в Киеве и продолжает работать с основной командой. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас также сообщил в Twitter, что остается в Киеве, пишет УНН.

Цитата:

“Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала Симмонс.

Кроме того, посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил вTwitter, что он также остается в Киеве. “Я в Киеве и остаюсь здесь”, — написал он, указав на распространение "фейковых новостей" об обратном.

Дополнение

Со вчерашнего дня активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан уехать из Украины. В частности, МИД Великобритании выпустил предупреждение для своих граждан, в котором советует не ездить в Украину, а тем, кто там находится, уехать сейчас.

Ранее американский президент Джо Байден призвал всех граждан США уехать из Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

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