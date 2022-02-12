Посли ЄС та Великої Британії в Україні заявили, що залишаються у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила у Twitter, що залишається в Києві й продовжує працювати з основною командою. Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також повідомив в Twitter, що залишається в Києві, пише УНН.
Цитата:
“Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з основною командою. Посольство продовжує працювати”, — написала Сіммонс.
Окрім того, посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив в Twitter, що він також залишається в Києві. “Я в Києві і залишаюся тут”, — написав він, вказавши на поширення "фейкових новин" щодо протилежного.
Доповнення
Відучора активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Зокрема, МЗС Великої Британії випустило попередження для своїх громадян, у якому радить не їздити в Україну, а тим, хто там перебуває, виїхати зараз.
Раніше американський президент Джо Байден закликав усіх громадян США виїхати з України. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.