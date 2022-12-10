Послы G7 об отставке судей КСУ: перед назначением новых – примите реформу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Для назначения на должность новых судей Конституционного Суда необходимо принятие нового порядка отбора. Об этом заявили послы стран G7 в Украине, комментируя отставку 3 судей КСУ, передает УНН.
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«G7 приняли во внимание отставку 3 судей КСУ. Для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора. Важно, чтобы законопроект 7662 предусматривал значимое привлечение независимых экспертов, в частности, право решающего голоса», – говорится в заявлении.
Дополнение
Судьи Ирина Зовгородняя, Сергей Сас и Игорь Слиденко были уволены с должностей судей Конституционного Суда Украины в отставку.
Венецианская Комиссия предоставила срочное заключение по законопроекту об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе.
В сентябре ВР приняла за основу законопроект об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе.