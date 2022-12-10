Послы G7 об отставке судей КСУ: перед назначением новых – примите реформу

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«G7 приняли во внимание отставку 3 судей КСУ. Для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора. Важно, чтобы законопроект 7662 предусматривал значимое привлечение независимых экспертов, в частности, право решающего голоса», – говорится в заявлении.

Дополнение

Судьи Ирина Зовгородняя, Сергей Сас и Игорь Слиденко были уволены с должностей судей Конституционного Суда Украины в отставку.

Венецианская Комиссия предоставила срочное заключение по законопроекту об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе.



В сентябре ВР приняла за основу законопроект об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе.