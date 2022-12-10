Посли G7 про відставку суддів КСУ: перед призначенням нових - ухваліть реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Для призначень на посаду нових суддів Конституційного Суду необхідне ухвалення нового порядку відбору. Про це заявили посли країн G7 в Україні, коментуючи відставку 3 суддів КСУ, передає УНН.
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«G7 взяли до уваги відставку 3 суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне ухвалення нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу», - йдеться в заяві.
Доповнення
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Венеційська Комісія надала терміновий висновок щодо законопроект про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.
У вересні ВР ухвалила за основу законопроект щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.