Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ

Деталі

Так, Венеційська Комісія надала терміновий висновок щодо законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах”.

Як повідомляє суддя КСУ Ольга Совгиря, у висновку в цілому позитивно оцінено зусилля української влади щодо удосконалення конкурсного відбору кандидатів до суддів КСУ та надано відповідні рекомендації для удосконалення законопроекту №7662.

Цитата

«Водночас важливо, що Венеційська Комісія обстоює позицію щодо необхідності комплексного реформування організації та діяльності Конституційного Суду. Так, Комісія рекомендувала парламенту ухвалити законопроект 7662 одночасно із законопроектом “Про конституційну процедуру” (від 21.12.2020 р., реєстр. № 4533), який Комісія позитивно оцінила ще в березні 2021 року», - написала Совгиря.

Доповнення

У вересні ВР прийняла за основу законопроект щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України», Регламенту Верховної Ради України та інших законів залучити до проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів, яка буде сприяти суб’єктам, які призначають суддів Конституційного Суду, у оцінці моральних якостей і рівня компетентності в сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.

Додамо

КСУ поповнився новим суддею за квотою Президента.