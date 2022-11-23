Венецианская комиссия предоставила срочное заключение по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи КСУ

Детали

Так, Венецианская Комиссия предоставила срочное заключение по законопроекту “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе”.

Как сообщает судья КСУ Ольга Совгиря, в заключении в целом положительно оценены усилия украинской власти по усовершенствованию конкурсного отбора кандидатов к судьям КСУ и предоставлены соответствующие рекомендации по усовершенствованию законопроекта №7662.

Цитата

«В то же время важно, что Венецианская Комиссия отстаивает позицию относительно необходимости комплексного реформирования организации и деятельности Конституционного Суда. Так, Комиссия рекомендовала парламенту принять законопроект 7662 одновременно с законопроектом “О конституционной процедуре” (от 21.12.2020 г., регистр. № 4533), который Комиссия положительно оценила еще в марте 2021».

Дополнение

В сентябре ВР приняла за основу законопроект об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины», Регламенте Верховной Рады Украины и других законов привлечь к проведению конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины новый специальный орган – Совещательную группу экспертов, которая будет способствовать субъектам, назначаемым судьями Конституционного Суда, в оценке моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного Суда.

Добавим

КСУпополнился новым судьей по квоте Президента.