КСУ звільнив трьох суддів

Цитата

«У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний Суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв», - йдеться в повідомленні.

За результатами засідання Конституційний Суд України ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв.

Доповнення

Венеційська Комісія надала терміновий висновок щодо законопроекту про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.

У вересні ВР ухвалила законопроект за основу.