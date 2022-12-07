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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27063 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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КСУ звільнив трьох суддів

КСУ звільнив трьох суддів

Київ • УНН

 • 819695 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Суддів Ірину Зовгородню, Сергія Саса та Ігоря Сліденка звільнено з посад суддів Конституційного Суду України у відставку. Про це повідомляє КСУ, передає УНН.

Цитата

«У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний Суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв», - йдеться в повідомленні.

За результатами засідання Конституційний Суд України ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв.

Доповнення

Венеційська Комісія надала терміновий висновок щодо законопроекту про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.

У вересні ВР ухвалила законопроект за основу.

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