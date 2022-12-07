КСУ уволил трех судей

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«В среду, 7 декабря, на специальном пленарном заседании Конституционный Суд Украины рассмотрел вопрос об увольнении судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко с должности судьи Конституционного Суда Украины в отставку на основании поданных ими заявлений», – говорится в сообщении.

По результатам заседания Конституционный Суд Украины принял решение об удовлетворении указанных заявлений.

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Венецианская Комиссия предоставила срочное заключение о законопроекте об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе.

В сентябре ВР приняла законопроект за основу.