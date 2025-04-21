Последствия войны и санкций: в ЦПД СНБО разъяснили системность аварий российских нефтяных танкеров

В россии, в Татарском проливе у Сахалина, произошел очередной разлив нефтепродуктов с российского танкера. Это уже системные инциденты, вызванные невозможностью рф должным образом обслуживать суда из-за войны и санкций, заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины, пишет УНН.

Детали

"В рф произошла очередная авария с нефтяным танкером, которая привела к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина. Три месяца назад аналогичная авария с загрязнением моря произошла у берегов Камчатки. А авария, приведшая к затоплению двух танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года, повлекла за собой масштабную экологическую катастрофу, последствия которой российские власти не могут преодолеть до сих пор", - говорится в сообщении.

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Центр противодействия дезинформации отмечает, что "в последнее время инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру".

Причина этого явления – невозможность российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций. Несмотря на все попытки ru-пропаганды приуменьшить масштаб проблемы, риски очередной масштабной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только возрастают - подчеркнули в ЦПД СНБО.

Дополнение

Дальневосточная транспортная прокуратура рф заявила, что 20 апреля во время перекачки топлива в береговые емкости с танкера "Александр Кащук", находящегося на 6 причале ПАО "Холмский морской торговый порт" в Холмске, произошел разлив нефтепродуктов.

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