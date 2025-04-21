Последствия войны и санкций: в ЦПД СНБО разъяснили системность аварий российских нефтяных танкеров

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан
Эксклюзив
06:59 • 1340 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
05:47 • 11977 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

03:08 • 27331 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

02:26 • 43720 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 29257 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 34227 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 53538 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 72390 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 15:10 • 58624 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 69180 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
0м/с
51%
748 мм
Популярные новости

Самолет Boeing 737 MAX, направлявшийся в Китай, вернули в США из-за тарифов Трампа - СМИ

20 апреля, 21:39 • 22170 просмотра

"Пасхальное перемирие" подтвердило отказ рф от предложений США и Украины о прекращении огня - ISW

20 апреля, 23:15 • 15061 просмотра

ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

21 апреля, 01:20 • 25251 просмотра

Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы

01:56 • 21909 просмотра

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

02:56 • 56151 просмотра
публикации

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

05:47 • 11977 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 38107 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 40365 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 72390 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 56956 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Александр Сырский

Папа Франциск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 69180 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 38987 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 40248 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 40891 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 74488 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Фокс Ньюс

M142 HIMARS

Financial Times

Беспилотный летательный аппарат

Последствия войны и санкций: в ЦПД СНБО разъяснили системность аварий российских нефтяных танкеров

Киев • УНН

 • 466 просмотра

У Сахалина произошел очередной разлив нефтепродуктов с российского танкера "Александр Кащук". В Центре противодействия дезинформации заявляют, что это системные инциденты из-за невозможности рф надлежащим образом обслуживать суда из-за войны и санкций.

Последствия войны и санкций: в ЦПД СНБО разъяснили системность аварий российских нефтяных танкеров

В россии, в Татарском проливе у Сахалина, произошел очередной разлив нефтепродуктов с российского танкера. Это уже системные инциденты, вызванные невозможностью рф должным образом обслуживать суда из-за войны и санкций, заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины, пишет УНН.

Детали

"В рф произошла очередная авария с нефтяным танкером, которая привела к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина. Три месяца назад аналогичная авария с загрязнением моря произошла у берегов Камчатки. А авария, приведшая к затоплению двух танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года, повлекла за собой масштабную экологическую катастрофу, последствия которой российские власти не могут преодолеть до сих пор", - говорится в сообщении.

Из-за разлива мазута российскими танкерами погибло около 50 тыс. птиц и более 100 дельфинов - ученый25.01.25, 13:49 • 35075 просмотров

Центр противодействия дезинформации отмечает, что "в последнее время инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру".

Причина этого явления – невозможность российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций. Несмотря на все попытки ru-пропаганды приуменьшить масштаб проблемы, риски очередной масштабной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только возрастают

- подчеркнули в ЦПД СНБО.

Дополнение

Дальневосточная транспортная прокуратура рф заявила, что 20 апреля во время перекачки топлива в береговые емкости с танкера "Александр Кащук", находящегося на 6 причале ПАО "Холмский морской торговый порт" в Холмске, произошел разлив нефтепродуктов.

"Теневой флот" рф перевозит более 60% российского экспорта нефти морем: детали от ГУР22.03.25, 14:58 • 28814 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Главное управление разведки Украины
Украина
Brent
$66.97
Bitcoin
$87,520.10
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,403.61
Ethereum
$1,649.61