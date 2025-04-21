Наслідки війни та санкцій: у ЦПД РНБО роз'яснили системність аварій російських нафтових танкерів
Київ • УНН
Біля Сахаліну стався черговий розлив нафтопродуктів з російського танкера "Олександр Кащук". У Центрі протидії дезінформації заявляють, що це системні інциденти через неможливість рф належно обслуговувати судна через війну та санкції.
У росії, у Татарській протоці біля сахаліну, стався черговий розлив нафтопродуктів з російського танкера. Це вже системні інциденти, спричинені неможливістю рф належно обслуговувати судна через війну та санкції, заявили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України, пише УНН.
Деталі
"В рф сталася чергова аварія з нафтовим танкером, яка призвела до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці біля берегів сахаліну. Три місяці тому аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів камчатки. А аварія, що призвела до затоплення двох танкерів у Керченській протоці в грудні минулого року, спричинила масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі", - ідеться в повідомленні.
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Центр протидії дезінформації зазначає, що "останнім часом інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру, що створює серйозні ризики для екології по всьому світу".
Причина цього явища – неможливість російської держави забезпечити належне технічне обслуговування суден в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій. Попри всі спроби ru-пропаганди применшити масштаб проблеми, ризики чергової масштабної екологічної катастрофи через аварійність російського танкерного флоту лише зростають
Доповнення
Далекосхідна транспортна прокуратура рф заявила, що 20 квітня під час перекачування палива в берегові ємності з танкера "Олександр Кащук", що знаходиться на 6 причалі ПАТ "Холмський морський торговельний порт" у Холмську, стався розлив нафтопродуктів.
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