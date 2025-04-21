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Наслідки війни та санкцій: у ЦПД РНБО роз'яснили системність аварій російських нафтових танкерів

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Біля Сахаліну стався черговий розлив нафтопродуктів з російського танкера "Олександр Кащук". У Центрі протидії дезінформації заявляють, що це системні інциденти через неможливість рф належно обслуговувати судна через війну та санкції.

Наслідки війни та санкцій: у ЦПД РНБО роз'яснили системність аварій російських нафтових танкерів

У росії, у Татарській протоці біля сахаліну, стався черговий розлив нафтопродуктів з російського танкера. Це вже системні інциденти, спричинені неможливістю рф належно обслуговувати судна через війну та санкції, заявили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України, пише УНН.

Деталі

"В рф сталася чергова аварія з нафтовим танкером, яка призвела до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці біля берегів сахаліну. Три місяці тому аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів камчатки. А аварія, що призвела до затоплення двох танкерів у Керченській протоці в грудні минулого року, спричинила масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі", - ідеться в повідомленні.

Через розлив мазуту російськими танкерами загинуло близько 50 тис. птахів і понад 100 дельфінів - науковець25.01.25, 13:49 • 35075 переглядiв

Центр протидії дезінформації зазначає, що "останнім часом інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру, що створює серйозні ризики для екології по всьому світу".

Причина цього явища – неможливість російської держави забезпечити належне технічне обслуговування суден в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій. Попри всі спроби ru-пропаганди применшити масштаб проблеми, ризики чергової масштабної екологічної катастрофи через аварійність російського танкерного флоту лише зростають

- наголосили в ЦПД РНБО.

Доповнення

Далекосхідна транспортна прокуратура рф заявила, що 20 квітня під час перекачування палива в берегові ємності з танкера "Олександр Кащук", що знаходиться на 6 причалі ПАТ "Холмський морський торговельний порт" у Холмську, стався розлив нафтопродуктів.

"Тіньовий флот" рф перевозить понад 60% російського експорту нафти морем: деталі від ГУР22.03.25, 14:58 • 28814 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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