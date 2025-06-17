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Последствия удара рф по Киеву ликвидируют в нескольких районах - КГВА 17 июня 2025

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Киеве состоялось выездное совещание по ликвидации последствий одного из самых масштабных ударов россии. Продолжаются работы по спасению людей и восстановлению инфраструктуры.

Последствия удара рф по Киеву ликвидируют в нескольких районах - КГВА

В Киеве состоялось выездное совещание по ликвидации последствий одного из самых масштабных ударов россии по столице. В нескольких районах продолжаются работы по спасению людей и восстановлению инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Детали

Во время совещания Ткаченко отметил, что столица подверглась одному из самых масштабных обстрелов за время полномасштабной войны.

Сегодня был один из самых страшных ударов по столице. Его тяжелые последствия сейчас устраняем в нескольких районах

– заявил Ткаченко.

Он подчеркнул, что подобные ситуации являются неотъемлемой частью войны с коварным врагом, а потому требуют системного реагирования.

Мы должны осознавать, что подобные ситуации во время войны с таким подлым врагом — неизбежны. Поэтому мы обязаны внедрять новые подходы к реагированию

– добавил глава администрации.

В частности, по его словам, каждый район столицы должен быть способным оперативно реагировать на последствия ударов.

Каждый район Киева должен быть готов мгновенно действовать: оказывать помощь людям, устранять последствия обстрелов, выделять ресурсы соседним, пострадавшим районам и т.д. Все алгоритмы действий должны быть скоординированными и отработанными до автоматизма. Чиновники и коммунальщики постоянно должны тренироваться. Да, это важно

– подчеркнул Ткаченко.

Также КГВА также сообщил, что к процессу непосредственно привлечены руководители районов.

Каждый руководитель района привлекается к процессу лично. Места потенциальных гуманитарных штабов определены заблаговременно, адаптированы под развертывание. С запасами. Должна быть постоянная координация с Киевводоканалом, Киевгазом. Во время атак важно не допускать утечек и аварий. Это – часть мер безопасности

– отметил он.

По словам Ткаченко, именно этим вопросам было посвящено проведенное выездное совещание. Руководитель КГВА также сообщил, что спасатели ГСЧС уже работают на местах, ликвидируя последствия обстрела.

На местах сейчас спасатели ГСЧС работают непрерывно. Приоритет – вытащить людей из-под завалов

– сообщил он.

Глава КГВА поблагодарил всех председателей РГА, которые присоединились к совместной работе.

Напомним

Ночью враг атаковал Киев 175 дронами и 16 ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Сейчас известно о 14 погибших, поисково-спасательная операция продолжается.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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