Последствия удара рф по Киеву ликвидируют в нескольких районах - КГВА 17 июня 2025

В Киеве состоялось выездное совещание по ликвидации последствий одного из самых масштабных ударов россии по столице. В нескольких районах продолжаются работы по спасению людей и восстановлению инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Во время совещания Ткаченко отметил, что столица подверглась одному из самых масштабных обстрелов за время полномасштабной войны.

Сегодня был один из самых страшных ударов по столице. Его тяжелые последствия сейчас устраняем в нескольких районах

Он подчеркнул, что подобные ситуации являются неотъемлемой частью войны с коварным врагом, а потому требуют системного реагирования.

Мы должны осознавать, что подобные ситуации во время войны с таким подлым врагом — неизбежны. Поэтому мы обязаны внедрять новые подходы к реагированию

В частности, по его словам, каждый район столицы должен быть способным оперативно реагировать на последствия ударов.

Каждый район Киева должен быть готов мгновенно действовать: оказывать помощь людям, устранять последствия обстрелов, выделять ресурсы соседним, пострадавшим районам и т.д. Все алгоритмы действий должны быть скоординированными и отработанными до автоматизма. Чиновники и коммунальщики постоянно должны тренироваться. Да, это важно

Также КГВА также сообщил, что к процессу непосредственно привлечены руководители районов.

Каждый руководитель района привлекается к процессу лично. Места потенциальных гуманитарных штабов определены заблаговременно, адаптированы под развертывание. С запасами. Должна быть постоянная координация с Киевводоканалом, Киевгазом. Во время атак важно не допускать утечек и аварий. Это – часть мер безопасности