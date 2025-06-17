Наслідки удару рф по Києву ліквідовують у кількох районах - КМВА 17 червня 2025

У Києві відбулася виїзна нарада з ліквідації наслідків одного з наймасштабніших ударів росії по столиці. У кількох районах тривають роботи з порятунку людей та відновлення інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Під час наради Ткаченко зазначив, що столиця зазнала одного з наймасштабніших обстрілів за час повномасштабної війни.

Сьогодні був один із найбільш страшних ударів по столиці. Його важкі наслідки зараз усуваємо в кількох районах – заявив Ткаченко.

Він наголосив, що подібні ситуації є невід’ємною частиною війни з підступним ворогом, а тому потребують системного реагування.

Маємо усвідомлювати, що подібні ситуації під час війни з таким підлим ворогом — неминучі. Тому ми зобовʼязані впроваджувати нові підходи до реагування – додав очільник адміністрації.

Зокрема, за його словами, кожен район столиці має бути здатним оперативно реагувати на наслідки ударів.

Кожен район Києва має бути готовим миттєво діяти: надавати допомогу людям, усувати наслідки обстрілів, виділяти ресурси сусіднім, постраждалим районам тощо. Усі алгоритми дій мають бути скоординованими та відпрацьованими до автоматизму. Посадовці та комунальники постійно повинні тренуватися. Так, це важливо – наголосив Ткаченко.

Також КМВА також повідомив, що до процесу безпосередньо залучені очільники районів.

Кожен керівник району залучається до процесу особисто. Місця потенційних гуманітарних штабів визначені завчасно, адаптовані під розгортання. Із запасами. Має бути постійна координація з Київводоканалом, Київгазом. Під час атак важливо не допускати витоків та аварій. Це – частина заходів безпеки – зазначив він.

За словами Ткаченка, саме цим питанням була присвячена проведена виїзна нарада. Керівник КМВА також повідомив, що рятувальники ДСНС вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

На місцях зараз рятувальники ДСНС працюють безперервно. Пріоритет – витягти людей з-під завалів – повідомив він.

Очільник КМВА подякував всім головам РДА, які долучилися до спільної роботи.

Нагадаємо

Вночі ворог атакував Київ 175 дронами та 16 ракетами, одна з них влучила в багатоповерхівку. Наразі відомо про 14 загиблих, пошуково-рятувальна операція триває.