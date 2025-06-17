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Внаслідок атаки рф на Київ підтверджено загибель 10 людей - мер

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Вночі ворог атакував Київ 175 дронами та 16 ракетами, одна з них влучила в багатоповерхівку. Наразі відомо про 14 загиблих, пошуково-рятувальна операція триває.

Внаслідок атаки рф на Київ підтверджено загибель 10 людей - мер

У Києві підтверджено загибель 10 людей внаслідок масованої атаки рф у ніч на 17 червня, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

На 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі

- написав Кличко.

Зі слів мера, пошуково-рятувальна операція триває. "Під завалами ще можуть бути люди", - вказав Кличко.

Доповнення

Російські війська здійснили масовану атаку 440 дронами та 32 ракетами на Україну, основний удар - по Києву, де влада повідомила про атаку понад 175 дронами та 16 ракетами. Знешкоджено 402 дрони та 26 ракет.

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У Києві, за даними поліції, уже відомо про 14 загиблих, але розбір завалів зруйнованої 9-поверхівки продовжується, там, за оцінками, може перебувати від 4 до 14 осіб.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Кличко Віталій Володимирович
Україна
Kyiv
Tesla
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