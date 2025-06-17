Внаслідок атаки рф на Київ підтверджено загибель 10 людей - мер

У Києві підтверджено загибель 10 людей внаслідок масованої атаки рф у ніч на 17 червня, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

На 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі - написав Кличко.

Зі слів мера, пошуково-рятувальна операція триває. "Під завалами ще можуть бути люди", - вказав Кличко.

Доповнення

Російські війська здійснили масовану атаку 440 дронами та 32 ракетами на Україну, основний удар - по Києву, де влада повідомила про атаку понад 175 дронами та 16 ракетами. Знешкоджено 402 дрони та 26 ракет.

Над Україною під час атаки рф знешкодили 402 з 440 дронів та 26 з 32 ракет

Одна з ракет потрапила у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши цілий під'їзд - від даху до підвалу.

Атака рф на Київ: у будинок влучила ракета Х-101 - Повітряні сили

У Києві, за даними поліції, уже відомо про 14 загиблих, але розбір завалів зруйнованої 9-поверхівки продовжується, там, за оцінками, може перебувати від 4 до 14 осіб.

У Києві з-під завалів дев'ятиповерхівки після ракетного удару рф дістали тіла 5 загиблих