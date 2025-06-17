В результате атаки рф на Киев подтверждена гибель 10 человек - мэр
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Киев 175 дронами и 16 ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Сейчас известно о 14 погибших, поисково-спасательная операция продолжается.
В Киеве подтверждена гибель 10 человек в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 17 июня, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу прошлой ночью
По словам мэра, поисково-спасательная операция продолжается. "Под завалами еще могут быть люди", - указал Кличко.
Дополнение
Российские войска осуществили массированную атаку 440 дронами и 32 ракетами на Украину, основной удар - по Киеву, где власти сообщили об атаке более 175 дронами и 16 ракетами. Обезврежено 402 дрона и 26 ракет.
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Одна из ракет попала в жилую многоэтажку, разрушив целый подъезд - от крыши до подвала.
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В Киеве, по данным полиции, уже известно о 14 погибших, но разбор завалов разрушенной 9-этажки продолжается, там, по оценкам, может находиться от 4 до 14 человек.
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