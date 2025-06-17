В результате атаки рф на Киев подтверждена гибель 10 человек - мэр

В Киеве подтверждена гибель 10 человек в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 17 июня, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу прошлой ночью - написал Кличко.

По словам мэра, поисково-спасательная операция продолжается. "Под завалами еще могут быть люди", - указал Кличко.

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Российские войска осуществили массированную атаку 440 дронами и 32 ракетами на Украину, основной удар - по Киеву, где власти сообщили об атаке более 175 дронами и 16 ракетами. Обезврежено 402 дрона и 26 ракет.

Над Украиной во время атаки рф обезвредили 402 из 440 дронов и 26 из 32 ракет

Одна из ракет попала в жилую многоэтажку, разрушив целый подъезд - от крыши до подвала.

Атака рф на Киев: в дом попала ракета Х-101 - Воздушные силы

В Киеве, по данным полиции, уже известно о 14 погибших, но разбор завалов разрушенной 9-этажки продолжается, там, по оценкам, может находиться от 4 до 14 человек.

В Киеве из-под завалов девятиэтажки после ракетного удара рф достали тела 5 погибших