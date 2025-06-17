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В Киеве из-под завалов девятиэтажки после ракетного удара рф достали тела 5 погибших

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

Количество жертв российской атаки на Киев возросло. Из-под завалов дома в Соломенском районе достали тела пяти погибших. Поисковые работы продолжаются.

В Киеве из-под завалов девятиэтажки после ракетного удара рф достали тела 5 погибших

В Киеве из-под завалов разрушенной ракетным ударом рф девятиэтажки в Соломенском районе достали тела 5 погибших людей, поисковые работы продолжаются, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе достали тела пяти погибших. Спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются

- написал Ткаченко.

Атака рф на Киев: в дом попала ракета Х-101 - Воздушные силы17.06.25, 13:14 • 5106 просмотров

Ранее Ткаченко сообщал, что находится на месте атаки в Соломенском районе и что на 14 часов достали из-под завалов тела двух погибших киевлян.

"россияне на самом деле бьют не по инфраструктуре, не по ВПК, а по людям, мирным людям. россияне не воюют - они целенаправленно убивают", - подчеркнул Ткаченко.

Еще раньше Ткаченко сообщал, что здесь под завалами могут находиться от 4 до 14 человек.

В Киеве из-под завалов поврежденной ракетным ударом рф девятиэтажки достали тело человека17.06.25, 13:35 • 1618 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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