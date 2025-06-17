У Києві з-під завалів дев'ятиповерхівки після ракетного удару рф дістали тіла 5 загиблих

У Києві з-під завалів зруйнованої ракетних ударом рф дев'ятиповерхівки в Солом’янському районі дістали тіла 5 загиблих людей, пошукові роботи тривають, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки на Київ збільшилась. Стало відомо, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих. Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи тривають - написав Ткаченко.

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Раніше Ткаченко повідомляв, що перебуває на місці атаки в Солом’янському районі і що на 14 годину дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян.

"росіяни насправді б’ють не по інфраструктурі, не по ВПК, а по людях, мирних людях. росіяни не воюють - вони цілеспрямовано вбивають", - наголосив Ткаченко.

Ще раніше Ткаченко повідомляв, що тут під завалами можуть перебувати від 4 до 14 людей.

У Києві з-під завалів пошкодженої ракетним ударом рф дев'ятиповерхівки дістали тіло людини