Последствия российского ракетного удара: в Чернигове известно уже о 16 погибших

В Чернигове количество погибших в результате российского массированного ракетного удара возросло до 16. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Чернигов. Известно о 16 погибших в результате российского утреннего удара - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС подчеркнули, что поисково-спасательные работы продолжаются.

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В Нацполиции заявили, что в Чернигове были созданы пункты помощи пострадавшим от массированной российской ракетной атаки. Также в городе дополнительно развернуты пункты несокрушимости и центры оказания психологической помощи.

В МВД показало первые минуты после атаки рф на Чернигов