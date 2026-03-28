Из-за атаки рф на Одессу один человек погиб, уже 11 раненых
Киев • УНН
Из-за вражеского обстрела в больнице умер человек, среди 11 пострадавших есть ребенок. Повреждены роддом, многоэтажки и частные дома.
В Одессе в результате атаки рф погиб человек, число пострадавших возросло до 11, сообщил в субботу глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на 7:00, к сожалению, известно, что в результате полученных травм в больнице скончался один человек. Мои искренние соболезнования родным и близким. Всего пострадало 11 человек, среди которых один ребенок. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь
По его словам, всего по городу:
- зафиксировано попадание в крышу здания одного из роддомов;
- в Приморском районе имеются значительные повреждения жилого фонда. В многоэтажках зафиксированы разрушения балконов, повреждения остекления и возгорания на верхних этажах. В частном секторе произошло возгорание жилых домов, пожары ликвидированы. Повреждено более 10 автомобилей;
- в Хаджибейском районе зафиксировано возгорание квартир и крыши пятиэтажки;
- в Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.
По данным ГУ ГСЧС в Одесской области, в роддоме из-за ночной атаки россиян в Одессе, повредившей крышу медучреждения, эвакуирован 81 человек.
"Медики и пациентки успели спуститься в укрытие, поэтому никто не пострадал. На момент атаки в роддоме находились 33 пациентки (в том числе 22 роженицы) и 19 новорожденных детей. По состоянию на 5 часов все роженицы переведены в другие роддома, а двое младенцев - в Одесскую областную клиническую детскую больницу", - отметили в Минздраве.
Как указали в ГСЧС, на месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.
"В результате попаданий возникли многочисленные пожары и разрушения в многоквартирных и частных домах, а также на территории телецентра. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, все пожары оперативно ликвидированы спасателями. Кроме жилого сектора, повреждения получили критическая инфраструктура и автомобили", - уточнили в ГСЧС, показав последствия.
Атака на Одессу: число раненых растет, среди них ребенок28.03.26, 04:39 • 22323 просмотра