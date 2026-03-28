Атака на Одессу: число раненых растет, среди них ребенок

Число раненых в результате вражеской атаки на Одессу в ночь на субботу, 28 марта, возросло до семи. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.

По его словам, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.

В Приморском районе также зафиксированы повреждения трех учебных заведений. В Хаджибейском районе - попадание в многоэтажку. Без пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, разворачиваются оперативные штабы для помощи жителям