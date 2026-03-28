Атака на Одессу: число раненых растет, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате обстрела пострадали семь человек, среди которых ребенок. Повреждены учебные заведения, многоэтажка и здание роддома.
Число раненых в результате вражеской атаки на Одессу в ночь на субботу, 28 марта, возросло до семи. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Подробности
По его словам, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.
В Приморском районе также зафиксированы повреждения трех учебных заведений. В Хаджибейском районе - попадание в многоэтажку. Без пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, разворачиваются оперативные штабы для помощи жителям
Напомним
Враг в ночь на субботу, 28 марта, ударил по гражданской инфраструктуре Одессы. В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района. В частном секторе произошло возгорание жилых домов.
В Одессе после атаки повреждены десятки домов в трех районах, есть пострадавшие – ОВА19.03.26, 07:29 • 5590 просмотров