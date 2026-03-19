В Одессе после атаки повреждены десятки домов в трех районах, есть пострадавшие – ОВА
Киев • УНН
В результате обстрела повреждены многоэтажки, общежитие и частные дома. Есть пострадавшие, коммунальные службы ликвидируют последствия разрушений.
В Одессе в результате вражеской атаки зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры в нескольких районах города. По состоянию на утро известно о повреждении многоэтажек, общежитий и частных домов. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Подробности
В Приморском районе повреждено 12 жилых домов, два человека госпитализированы.
Коммунальные службы занимаются расчисткой прилегающих территорий и закрытием оконных проемов
Масштабные повреждения в Киевском районе
В Киевском районе пострадали 22-этажка и общежитие университета, где выбито около 180 окон. На месте работают более 40 коммунальщиков и техника, продолжается укрытие поврежденных окон.
В Хаджибейском районе зафиксировано частичное разрушение двухэтажного дома, там уже провели уборку и начали оформление актов.
Продолжается ликвидация последствий
В целом на всех локациях работают штабы, специалисты районных администраций и коммунальные предприятия
Сейчас продолжается сбор информации о масштабах разрушений и помощи пострадавшим.