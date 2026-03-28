Атака на Одесу: кількість поранених зростає, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед яких дитина. Пошкоджено заклади освіти, багатоповерхівку та будівлю пологового будинку.
Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Одесу в ніч на суботу, 28 березня, зросла до семи. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.
За його словами, двоє з постраждалих перебувають у важкому стані. Серед постраждалих є дитина.
У Приморському районі також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти. У Хаджебейському районі - влучання в багатоповерхівку. Без постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, розгортаються оперативні штаби для допомоги мешканцям
Ворог у ніч на суботу, 28 березня, вдарив по цивільній інфраструктурі Одеси. У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків у різних частинах району. У приватному секторі сталося загорання житлових будинків.
