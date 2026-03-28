"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Через атаку рф на Одесу одна людина загинула, уже 11 поранених

Київ • УНН

 • 2046 перегляди

Через ворожий обстріл у лікарні померла людина, серед 11 постраждалих є дитина. Пошкоджено пологовий будинок, багатоповерхівки та приватні будинки.

Через атаку рф на Одесу одна людина загинула, уже 11 поранених

В Одесі внаслідок атаки рф померла людина, кількість постраждалих зросла до 11, повідомив у суботу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Станом на 7:00, на жаль, відомо що внаслідок отриманих травм, у лікарні померла одна людина. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Загалом постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина. Усім пораненим надається необхідна медична допомога

- написав Лисак.

З його слів, усього по місту:

  • зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків;
    • у Приморському районі маємо значні пошкодження житлового фонду. У багатоповерхівках зафіксовано руйнування балконів, пошкодження скління та загорання на верхніх поверхах. У приватному секторі сталося загорання житлових будинків, пожежі ліквідовано. Пошкоджено понад 10 автомобілів;
      • у Хаджибейському районі зафіксовано загорання квартир та даху п'ятиповерхівки;
        • у Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.

          За даними ГУ ДСНС в Одеській області, у пологовому будинку через нічну атаку росіян в Одесі, що пошкодила дах медзакладу, евакуйована 81 людина. 

          "Медики та пацієнтки встигли спуститися в укриття, тож ніхто не постраждав. На момент атаки у пологовому перебували 33 пацієнтки (у тому числі 22 породіллі) та 19 новонароджених діток. Станом на 5 годину всі породіллі переведені до інших пологових будинків, a двоє немовлят - до Одеської обласної клінічної дитячої лікарні", - зазначили у МОЗ.

          Як вказали у ДСНС, на місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

          "Внаслідок влучань виникли численні пожежі та руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру. Попри повторні сигнали повітряної тривоги усі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Окрім житлового сектору, пошкоджень зазнала критична інфраструктура та автомобілі", - уточнили у ДСНС, показавши наслідки.

