Через атаку рф на Одесу одна людина загинула, уже 11 поранених
Київ • УНН
Через ворожий обстріл у лікарні померла людина, серед 11 постраждалих є дитина. Пошкоджено пологовий будинок, багатоповерхівки та приватні будинки.
В Одесі внаслідок атаки рф померла людина, кількість постраждалих зросла до 11, повідомив у суботу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Станом на 7:00, на жаль, відомо що внаслідок отриманих травм, у лікарні померла одна людина. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Загалом постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина. Усім пораненим надається необхідна медична допомога
З його слів, усього по місту:
- зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків;
- у Приморському районі маємо значні пошкодження житлового фонду. У багатоповерхівках зафіксовано руйнування балконів, пошкодження скління та загорання на верхніх поверхах. У приватному секторі сталося загорання житлових будинків, пожежі ліквідовано. Пошкоджено понад 10 автомобілів;
- у Хаджибейському районі зафіксовано загорання квартир та даху п'ятиповерхівки;
- у Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.
За даними ГУ ДСНС в Одеській області, у пологовому будинку через нічну атаку росіян в Одесі, що пошкодила дах медзакладу, евакуйована 81 людина.
"Медики та пацієнтки встигли спуститися в укриття, тож ніхто не постраждав. На момент атаки у пологовому перебували 33 пацієнтки (у тому числі 22 породіллі) та 19 новонароджених діток. Станом на 5 годину всі породіллі переведені до інших пологових будинків, a двоє немовлят - до Одеської обласної клінічної дитячої лікарні", - зазначили у МОЗ.
Як вказали у ДСНС, на місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції.
"Внаслідок влучань виникли численні пожежі та руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру. Попри повторні сигнали повітряної тривоги усі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Окрім житлового сектору, пошкоджень зазнала критична інфраструктура та автомобілі", - уточнили у ДСНС, показавши наслідки.
