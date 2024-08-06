На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Совет по восстановлению будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления, в частности это касается соблюдения прозрачности и добропорядочности при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса Охматдета - объясняют в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что Совет будет состоять из 15 представителей. Персональный состав будет утвержден приказами Минздрава в два этапа.

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На первом этапе в состав совета войдут представители:

благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 представителей);

Минздрав (1 представитель);

НДСБ "Охматдет" (1 представитель).

Ожидается, что второй этап будет включать отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства.

С критериями отбора кандидатов и порядком подачи заявок от общественности можно ознакомиться непосредственно в положении.

Объявление о начале приема заявок кандидатов от общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, профессиональных ассоциаций будет обнародовано в ближайшее время на сайте Минздрава - подытожили в министерстве.

Дополнение

ООО "Буд-технолоджи" было определено победителем тендера от БО "Благотворительный фонд "Охматдет" на ремонтные работы корпуса больницы, пострадавшего от ракетного удара в июле. Эта компания была одним из самых дорогих предложений по восстановлению.

Ляшко сообщал, что на фоне скандала по восстановлению "Охматдета" по завышенной цене, министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок относительно тендера на восстановление больницы.

Напомним,

Минздрав отменяет тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом Охматдета на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.

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