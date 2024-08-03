На днях в Украине разгорелся скандал из-за непрозрачного конкурса на восстановление "Охматдета". СМИ выяснили, что подрядчиком выбрали малоизвестную фирму с завышенными ценами, которая планировала отстроить больницу за 307 млн гривен. В Минздраве решили расставить точки над "і" в вопросах восстановления Охматдета и сделали сразу несколько заявлений - о собранных средствах, тендере и дальнейших шагах, передает УНН.

Суммы собранных средств

По данным Минздрава, на сегодня общая сумма собранных средств для восстановления Охматдета составляет около 1,6 млрд гривен (из которых более 400 млн поступит в виде медицинского оборудования):

- 312 млн гривен поступило непосредственно на счет больницы НДСБ Охматдет;

- 379 млн гривен - на счет Благотворительного фонда «Омхатдит - здоровое детство», которым и был проведен отмененный тендер;

- Более 320 млн гривен было собрано в рамках совместного сбора платформы United24 и Monobank, которые перечислили напрямую на счет Минздрава в Нацбанке.

- $ 11,2 млн - выделил The Howard G. Buffett Foundation на закупку полного перечня поврежденного оборудования в современном корпусе Охматдета (поступят уже в виде оборудования);

- $1 млн - поступило от Правительства Литвы;

- 100 млн гривен выделило Правительство Украины.

Тендер

В ведомстве отмечают, что Благотворительный фонд «Охматдет - здоровое детство» провел тендер на текущий ремонт под тот объем работ, на которые уже был сделан дефектный акт, и в пределах суммы, собранной на счету фонда. Результаты этого тендера были отменены, никаких договоров не было подписано.

Ситуация с проведенным тендером касалась исключительно денег, собранных Благотворительным фондом «Омхатдит - здоровое детство», который проводил сбор самостоятельно.

Средства, собранные самой больницей, UNITED24, фондом The Howard G. Buffett Foundation и правительствами Литвы и Украины никоим образом не фигурировали в проведенном тендере. Использование этих средств будет происходить с соблюдением установленных требований под пристальным вниманием Министерства здравоохранения и общественности.

«Пока не потрачено ни копейки из средств на восстановление Охматдета», - отметили в Минздраве.

Дальнейшие шаги

В заявлении указано, принципиальная позиция команды Минздрава заключается в том, чтобы все процессы происходили прозрачно, честно и открыто. Поэтому на недавнем пресс-брифинге по ситуации в Охматдете министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил следующие решения:

- Средства, собранные на счетах Благотворительного фонда «Охматдет - здоровое детство» для восстановления Охматдета, будут переведены на счет больницы.

- Для проведения работ по восстановлению поврежденного корпуса Охматдета будет объявлен новый тендер на Prozorro, он будет проведен с учетом всех законодательных требований.

- До конца следующей недели будет создан Совет по восстановлению, в состав которого мы пригласим присоединиться представителей крупнейших доноров. Также в него войдут представители Охматдета, Минздрава, пациентского сообщества, антикоррупционных организаций и профессиональных ассоциаций (детали объявим вскоре).

- Совет по восстановлению согласует основные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет осуществляться выбор.

- Еженедельно будет публиковаться отчет о проведенной работе, чтобы каждый человек имел четкое понимание, на что расходуются собранные средства.

"Отдельно в ближайшее время мы проведем дискуссии с представителями крупнейших строительных компаний и пригласим их к участию в тендере. Будем просить присоединиться тех, кто имеет безупречную репутацию и необходимые для качественного выполнения работ мощности", - резюмировали в ведомстве.

Тендер на відбудову Охматдиту проведуть заново - МОЗ

Контекст

ООО «Буд-технолоджи» было определено победителем тендера от БО «Благотворительный фонд „Охматдет“ на ремонтные работы корпуса больницы, пострадавшего от ракетного удара в июле. Эта компания была одним из самых дорогих предложений по восстановлению.

Ляшко сообщал, что на фоне скандала по восстановлению «Охматдета» по завышенной цене, министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок относительно тендера на восстановление больницы.