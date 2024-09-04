После ракетного удара рф: спикер Палаты депутатов Чехии посетила Львов

В среду, 4 сентября, в Украину прибыла спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова. Она в частности посетила Львов, который ночью подвергся массированной атаке со стороны РФ. Об этом рассказала вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает УНН.

Детали

Сегодня с самого утра во Львове мы вместе со Спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой. Сразу выехали на места разрушений, нанесенных ночной российской ракетной атакой. Они сознательно били по центру города - по жилой застройке и гражданской инфраструктуре - пишет Кондратюк.

Она напомнила, что в результате ракетного обстрела повреждено более полусотни домов во Львове. Под удар попали также две больницы и две школы.

Это очередной теракт и военное преступление рф свидетелем которого воочию стала и госпожа Маркета. Учитывая усиление российского террора против гражданского населения, обратилась к Спикеру Палаты депутатов Чехии с просьбой задействовать все возможности, как внутри страны, так и в межпарламентской дипломатии, чтобы способствовать передаче Украине современных систем ПВО - рассказала заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Кроме того, по ее словам, Украина нуждается в помощи строительством укрытий - в больницах, школах, университетах, везде, где это необходимо.

Дополнение

Также во время визита во Львов председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Лычаковское кладбище, чтобы отдать дань уважения героям, погибшим за Украину.

Напомним,

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис прибыл с визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Они подпишут меморандум о взаимопонимании и обсудят поддержку Украины, а Ирландия объявит о новом пакете помощи в 36 млн евро.