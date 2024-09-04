Після ракетного удару рф: спікерка Палати депутатів Чехії відвідала Львів
Київ • УНН
Маркета Пекарова Адамова прибула до України та оглянула руйнування у Львові після нічної атаки РФ. Україна просить Чехію сприяти передачі систем ППО та допомогти з будівництвом укриттів.
У середу, 4 вересня, до України прибула спікерка Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова. Вона зокрема відвідала Львів, який вночі зазнав масованої атаки з боку рф. Про це розповіла віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, передає УНН.
Деталі
Сьогодні від самого ранку у Львові ми разом зі Спікеркою Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою. Одразу виїхали на місця руйнувань, завданих нічною російською ракетною атакою. Вони свідомо били по центру міста – по житловій забудові та цивільній інфраструктурі
Вона нагадала, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено понад півсотні будинків у Львові. Під удар потрапили також дві лікарні та дві школи.
Це черговий теракт та воєнний злочин рф свідком якого на власні очі стала й пані Маркета. Враховуючи посилення російського терору проти цивільного населення, звернулася до Спікерки Палати депутатів Чехії з проханням задіяти всі можливості, як всередині країни, так і в міжпарламентській дипломатії, аби сприяти передачі Україні сучасних систем ППО
Окрім того, за її словами, Україна потребує допомоги будівництвом укриттів – в лікарнях, школах, університетах, всюди, де це необхідно.
Доповнення
Також під час візиту до Львова голова Палати депутатів чеського парламенту відвідала Личаківський цвинтар, щоб віддати шану героям, які загинули за Україну.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув з візитом до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським. Вони підпишуть меморандум про взаєморозуміння та обговорять підтримку України, а Ірландія оголосить про новий пакет допомоги в 36 млн євро.