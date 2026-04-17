После поражения на выборах в Венгрии Орбан заявил о необходимости полного обновления партии
Киев • УНН
Виктор Орбан признал поражение от партии Тиса Петера Мадьяра и заявил о начале новой эры. Политик планирует реформировать партию, но остается в политике.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» нуждается в «полном обновлении» после поражения на парламентских выборах, которые завершили его 16-летнее правление. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
На выборах победу одержала правоцентристская партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, получив две трети мест в парламенте.
Орбан признал результат и назвал его «болезненным», отметив, что страна вступает в новый политический этап.
Требуется полное обновление
Уйдет ли Орбан
Несмотря на поражение, Орбан намекнул, что не планирует покидать политику или пост главы партии.
Политическая эра закончилась
Победа Мадьяра
Лидер «Тисы» Петер Мадьяр, бывший союзник Орбана, строил кампанию на борьбе с коррупцией и внутренних проблемах страны. Он пообещал восстановить отношения Венгрии с ЕС и НАТО, которые ухудшились во времена Орбана.
Ожидается, что новый парламент начнет работу в начале мая, и Мадьяр может быть избран премьер-министром.
Орбан описал ночь выборов как «эмоциональные американские горки» и признал, что ожидал победы. В то же время он подчеркнул, что партия сохраняет значительную поддержку – около 2,4 млн избирателей.
Давайте не будем вести себя так, будто вся страна отвергла наше правительство
