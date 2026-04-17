Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.5м/с
57%
752мм
Графики отключений электроэнергии
После поражения на выборах в Венгрии Орбан заявил о необходимости полного обновления партии

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Виктор Орбан признал поражение от партии Тиса Петера Мадьяра и заявил о начале новой эры. Политик планирует реформировать партию, но остается в политике.

После поражения на выборах в Венгрии Орбан заявил о необходимости полного обновления партии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» нуждается в «полном обновлении» после поражения на парламентских выборах, которые завершили его 16-летнее правление. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

На выборах победу одержала правоцентристская партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, получив две трети мест в парламенте.

Орбан признал результат и назвал его «болезненным», отметив, что страна вступает в новый политический этап.

Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс

Требуется полное обновление

– заявил он.

Уйдет ли Орбан

Несмотря на поражение, Орбан намекнул, что не планирует покидать политику или пост главы партии.

Политическая эра закончилась

– сказал он, добавив, что уже работает над восстановлением партийной структуры.

Победа Мадьяра

Лидер «Тисы» Петер Мадьяр, бывший союзник Орбана, строил кампанию на борьбе с коррупцией и внутренних проблемах страны. Он пообещал восстановить отношения Венгрии с ЕС и НАТО, которые ухудшились во времена Орбана.

Мадьяр назвал россию угрозой для ЕС и раскритиковал курс Орбана

Ожидается, что новый парламент начнет работу в начале мая, и Мадьяр может быть избран премьер-министром.

Орбан описал ночь выборов как «эмоциональные американские горки» и признал, что ожидал победы. В то же время он подчеркнул, что партия сохраняет значительную поддержку – около 2,4 млн избирателей.

Давайте не будем вести себя так, будто вся страна отвергла наше правительство

– добавил он.

Встречи лидеров стран ЕС в апреле и июне 2026 года - приедет ли Орбан перед своей отставкой

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
НАТО
Европейский Союз
Венгрия