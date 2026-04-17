После поражения на выборах в Венгрии Орбан заявил о необходимости полного обновления партии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» нуждается в «полном обновлении» после поражения на парламентских выборах, которые завершили его 16-летнее правление. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

На выборах победу одержала правоцентристская партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, получив две трети мест в парламенте.

Орбан признал результат и назвал его «болезненным», отметив, что страна вступает в новый политический этап.

Требуется полное обновление – заявил он.

Уйдет ли Орбан

Несмотря на поражение, Орбан намекнул, что не планирует покидать политику или пост главы партии.

Политическая эра закончилась – сказал он, добавив, что уже работает над восстановлением партийной структуры.

Победа Мадьяра

Лидер «Тисы» Петер Мадьяр, бывший союзник Орбана, строил кампанию на борьбе с коррупцией и внутренних проблемах страны. Он пообещал восстановить отношения Венгрии с ЕС и НАТО, которые ухудшились во времена Орбана.

Ожидается, что новый парламент начнет работу в начале мая, и Мадьяр может быть избран премьер-министром.

Орбан описал ночь выборов как «эмоциональные американские горки» и признал, что ожидал победы. В то же время он подчеркнул, что партия сохраняет значительную поддержку – около 2,4 млн избирателей.

Давайте не будем вести себя так, будто вся страна отвергла наше правительство – добавил он.

