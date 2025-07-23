После отбоя тревоги не спешите на улицу: алгоритм безопасности от ГСЧС

Отбой воздушной тревоги - это не гарантия безопасности. После обстрелов на земле могут оставаться обломки ракет, дронов или кассетных боеприпасов, представляющие угрозу. О том, каких правил поведения следует придерживаться после окончания воздушной тревоги, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели отмечают: даже незначительный контакт с таким предметом может привести к взрыву. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям озвучили алгоритм действий:

если выходите на прогулку с домашним питомцем, не отпускайте его с поводка и не позволяйте самостоятельно бегать. Ведь даже ваш ежедневный маршрут может быть опасным;

после отбоя воздушной тревоги, по возможности, не спешите выходить на улицу. Будьте внимательны: смотрите под ноги и не сходите с асфальтированных дорожек;

Также следует озвучить правила безопасности детям, особенно перед прогулкой:

не позволяйте им играть на улице сразу после отбоя тревоги;

объясните им, что любой чужой или незнакомый предмет может быть опасным;

следите, чтобы дети не трогали подозрительных предметов.

Если вы увидели обломок ракеты или неизвестный предмет:

не подходите, не трогайте, отойдите назад тем же путем;

звоните по номеру 101: опишите место и укажите адрес.

Напомним

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения из-за взрывоопасных предметов погибли более 300 человек, среди которых 18 детей. Еще более 800 человек были травмированы.