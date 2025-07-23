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После отбоя тревоги не спешите на улицу: алгоритм безопасности от ГСЧС

Киев • УНН

 • 844 просмотра

ГСЧС Украины напоминает о правилах безопасности после отбоя воздушной тревоги из-за возможных обломков. Не надо трогать подозрительные предметы - стоит сообщить спасателям.

После отбоя тревоги не спешите на улицу: алгоритм безопасности от ГСЧС

Отбой воздушной тревоги - это не гарантия безопасности. После обстрелов на земле могут оставаться обломки ракет, дронов или кассетных боеприпасов, представляющие угрозу. О том, каких правил поведения следует придерживаться после окончания воздушной тревоги, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели отмечают: даже незначительный контакт с таким предметом может привести к взрыву. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям озвучили алгоритм действий:

  • если выходите на прогулку с домашним питомцем, не отпускайте его с поводка и не позволяйте самостоятельно бегать. Ведь даже ваш ежедневный маршрут может быть опасным;
    • после отбоя воздушной тревоги, по возможности, не спешите выходить на улицу. Будьте внимательны: смотрите под ноги и не сходите с асфальтированных дорожек;

      Также следует озвучить правила безопасности детям, особенно перед прогулкой:

      • не позволяйте им играть на улице сразу после отбоя тревоги;
        • объясните им, что любой чужой или незнакомый предмет может быть опасным;
          • следите, чтобы дети не трогали подозрительных предметов.

            Если вы увидели обломок ракеты или неизвестный предмет:

            • не подходите, не трогайте, отойдите назад тем же путем;
              • звоните по номеру 101: опишите место и укажите адрес.

                Напомним

                В Украине с начала полномасштабного российского вторжения из-за взрывоопасных предметов погибли более 300 человек, среди которых 18 детей. Еще более 800 человек были травмированы.

                Лилия Подоляк

                Лилия Подоляк

                ОбществоВойна
                Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
                Украина
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