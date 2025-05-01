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В Україні понад 300 людей загинули від вибухонебезпечних предметів - ДСНС

Київ • УНН

 • 2198 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення в Україні понад 300 людей загинули через вибухонебезпечні предмети, серед них 18 дітей, ще понад 800 отримали поранення. Найбільше випадків на деокупованих територіях.

В Україні понад 300 людей загинули від вибухонебезпечних предметів - ДСНС

В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення через вибухонебезпечні предмети загинули понад 300 людей, серед яких 18 дітей. Ще понад 800 людей були травмовані.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор Департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України Сергій Рева, передає УНН.

Деталі

За словами Реви, більшість інцидентів трапляються на деокупованих територіях, де мінна небезпека досі залишається високою. Він сказав, що наразі динаміка дещо зменшилась, але все одно існує велика небезпека травмування від вибухонебезпечних предметів.

Хоча населення України стало більш обізнаним у питанні безпечного поводження з вибухівкою, смертельні випадки все ж трапляються. 

На сьогодні ми маємо, на жаль, сумну статистику, що з початку повномасштабного вторгнення більш як 800 людей були травмовані й більш як 300 людей загинули, серед них, на жаль, є й діти – 18 дітей загинули

 - сказав Рева.

Нагадаємо

У ДСНС України розповіли, що треба робити під час пожежі. Громадяни мають дотримуватися певних правил, які допоможуть зберегти життя собі і іншим людям.  

Євген Устименко

Євген Устименко

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