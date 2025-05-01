В Украине более 300 человек погибли от взрывоопасных предметов - ГСЧС

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения из-за взрывоопасных предметов погибли более 300 человек, среди которых 18 детей. Еще более 800 человек были травмированы.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявил директор Департамента мероприятий противоминной деятельности ГСЧС Украины Сергей Рева, передает УНН.

По словам Ревы, большинство инцидентов происходят на деоккупированных территориях, где минная опасность до сих пор остается высокой. Он сказал, что сейчас динамика несколько уменьшилась, но все равно существует большая опасность травмирования от взрывоопасных предметов.

Хотя население Украины стало более осведомленным в вопросе безопасного обращения со взрывчаткой, смертельные случаи все же случаются.

На сегодня мы имеем, к сожалению, печальную статистику, что с начала полномасштабного вторжения более 800 человек были травмированы и более 300 человек погибли, среди них, к сожалению, есть и дети – 18 детей погибли