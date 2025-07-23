Після відбою тривоги не поспішайте на вулицю: алгоритм безпеки від ДСНС

Відбій повітряної тривоги - це не гарантія безпеки. Після обстрілів на землі можуть залишатися уламки ракет, дронів або касетних боєприпасів, що становлять загрозу. Про те, яких правил поведінки варто дотримуватися після закінчення повітряної тривоги, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

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Рятувальники наголошують: навіть незначний контакт із таким предметом може призвести до вибуху. У Державній службі з надзвичайних ситуацій озвучили алгоритм дій:

якщо виходите на прогулянку з домашнім улюбленцем, не відпускайте його з повідця та не дозволяйте самостійно бігати. Адже навіть ваш щоденний маршрут може бути небезпечним;

після відбою повітряної тривоги, за можливості, не поспішайте виходити надвір. Будьте уважні: дивіться під ноги та не сходьте з асфальтованих доріжок;

Також слід озвучити правила безпеки дітям, особливо перед прогулянкою:

не дозволяйте їм гратися на вулиці одразу після відбою тривоги;

поясніть їм, що будь-який чужий чи незнайомий предмет може бути небезпечним;

слідкуйте, щоб діти не чіпали підозрілих предметів.

Якщо ви побачили уламок ракети чи невідомий предмет:

не підходьте, не чіпайте, відійдіть назад тим самим шляхом;

телефонуйте за номером 101: опишіть місце та вкажіть адресу.

Нагадаємо

В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення через вибухонебезпечні предмети загинули понад 300 людей, серед яких 18 дітей. Ще понад 800 людей були травмовані.