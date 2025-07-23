Після відбою тривоги не поспішайте на вулицю: алгоритм безпеки від ДСНС
Київ • УНН
ДСНС України нагадує про правила безпеки після відбою повітряної тривоги через можливі уламки. Не треба чіпати підозрілі предмети - варто повідомити рятувальникам.
Відбій повітряної тривоги - це не гарантія безпеки. Після обстрілів на землі можуть залишатися уламки ракет, дронів або касетних боєприпасів, що становлять загрозу. Про те, яких правил поведінки варто дотримуватися після закінчення повітряної тривоги, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Рятувальники наголошують: навіть незначний контакт із таким предметом може призвести до вибуху. У Державній службі з надзвичайних ситуацій озвучили алгоритм дій:
- якщо виходите на прогулянку з домашнім улюбленцем, не відпускайте його з повідця та не дозволяйте самостійно бігати. Адже навіть ваш щоденний маршрут може бути небезпечним;
- після відбою повітряної тривоги, за можливості, не поспішайте виходити надвір. Будьте уважні: дивіться під ноги та не сходьте з асфальтованих доріжок;
Також слід озвучити правила безпеки дітям, особливо перед прогулянкою:
- не дозволяйте їм гратися на вулиці одразу після відбою тривоги;
- поясніть їм, що будь-який чужий чи незнайомий предмет може бути небезпечним;
- слідкуйте, щоб діти не чіпали підозрілих предметів.
Якщо ви побачили уламок ракети чи невідомий предмет:
- не підходьте, не чіпайте, відійдіть назад тим самим шляхом;
- телефонуйте за номером 101: опишіть місце та вкажіть адресу.
Нагадаємо
В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення через вибухонебезпечні предмети загинули понад 300 людей, серед яких 18 дітей. Ще понад 800 людей були травмовані.