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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Після відбою тривоги не поспішайте на вулицю: алгоритм безпеки від ДСНС

Київ • УНН

 • 946 перегляди

ДСНС України нагадує про правила безпеки після відбою повітряної тривоги через можливі уламки. Не треба чіпати підозрілі предмети - варто повідомити рятувальникам.

Після відбою тривоги не поспішайте на вулицю: алгоритм безпеки від ДСНС

Відбій повітряної тривоги - це не гарантія безпеки. Після обстрілів на землі можуть залишатися уламки ракет, дронів або касетних боєприпасів, що становлять загрозу. Про те, яких правил поведінки варто дотримуватися після закінчення повітряної тривоги, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники наголошують: навіть незначний контакт із таким предметом може призвести до вибуху. У Державній службі з надзвичайних ситуацій озвучили алгоритм дій:

  • якщо виходите на прогулянку з домашнім улюбленцем, не відпускайте його з повідця та не дозволяйте самостійно бігати. Адже навіть ваш щоденний маршрут може бути небезпечним;
    • після відбою повітряної тривоги, за можливості, не поспішайте виходити надвір. Будьте уважні: дивіться під ноги та не сходьте з асфальтованих доріжок;

      Також слід озвучити правила безпеки дітям, особливо перед прогулянкою:

      • не дозволяйте їм гратися на вулиці одразу після відбою тривоги;
        • поясніть їм, що будь-який чужий чи незнайомий предмет може бути небезпечним;
          • слідкуйте, щоб діти не чіпали підозрілих предметів.

            Якщо ви побачили уламок ракети чи невідомий предмет:

            • не підходьте, не чіпайте, відійдіть назад тим самим шляхом;
              • телефонуйте за номером 101: опишіть місце та вкажіть адресу.

                Нагадаємо

                В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення через вибухонебезпечні предмети загинули понад 300 людей, серед яких 18 дітей. Ще понад 800 людей були травмовані.

                Лілія Подоляк

                Лілія Подоляк

                СуспільствоВійна
                Державна служба України з надзвичайних ситуацій
                Україна
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