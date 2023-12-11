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После многолетнего перерыва, ночное железнодорожное сообщение снова заработало между Берлином и Парижем

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 08:58  •  18636 просмотра

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Восстановленное ночное железнодорожное сообщение между Берлином и Парижем, которое было прекращено в 2014 году из-за низкого спроса, начнется 11 декабря с трех еженедельных рейсов. Услуга является результатом сотрудничества между Deutsche Bahn, ÖBB, SNCF и NMBS/SNCB.

Начиная с 11 декабря, трижды в неделю между Берлином и Парижем будет курсировать поезд Nightjet. Об этом сообщили четыре привлеченные железнодорожные компании - немецкая Deutsche Bahn AG, австрийская федеральная железная дорога (ÖBB), французская государственная железная дорога SNCF и бельгийская NMBS/SNCB, передает УНН.

Детали

Сообщение ночных поездов, было прекращено в 2014 году. Причиной этого решения тогда назвали низкий спрос. Однако, после девятилетнего перерыва, согласно официальной информации, ночное железнодорожное сообщение между Берлином и Парижем снова заработало. Сейчас так называемый Nightjet эксплуатируется Deutsche Bahn, австрийской федеральной железной дорогой (ÖBB), французской государственной железной дорогой SNCF и бельгийской железной дорогой NMBS/SNCB. Одна половина состава поезда едет из Берлина в столицу Франции, а вторая, - будет следовать в столицу Бельгии. С 11 декабря ночной поезд Nightjet будет курсировать трижды в неделю. Как сообщает Tagesschau, поезда будут отправляться из Берлина по понедельникам, средам и пятницам в 20:18  и прибывать на Восточный вокзал Парижа в 10.24 утра следующего дня. Поезд останавливается в Галле, Эрфурте, Франкфурте и Страсбурге. С октября 2024 года ночной поезд будет курсировать каждый день недели.

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Дополнение

Несколько лет назад руководители европейских железнодорожных компаний решили соединить 13 европейских городов-миллионников городов-миллионников ночным железнодорожным сообщением. Швейцарская федеральная железная дорога также присоединилась к этой инициативе. Ночной поезд Цюрих-Барселона должен заработать уже в следующем году. Ночные поезда с повышенным комфортом уже курсируют на маршрутах Вена-Гамбург и Инсбрук-Гамбург с воскресенья.

Напомним

В воскресенье вечером 10 декабря на северо-востоке Италии в результате столкновения двух поездов, которые двигавшихся на низкой скорости, пострадали 17 человек.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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After a long break, night train service between Berlin and Paris is back in operation
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