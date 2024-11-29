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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После массированной атаки рф до сих пор обесточены регионы на юге Украины, графики отключений света будут действовать целый день

Киев  •  УНН

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Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области остаются без электроэнергии после массированной атаки рф. Энергетики планируют восстановить электроснабжение до конца суток.

По состоянию на утро пятницы, 29 ноября, в результате массированной российской ракетно-Дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру  без электроэнергии остаются Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области. Графики отключения света для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса вынужденно будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН

Из-за последствий массированной российской ракетно — Дроновой атаки на энергосистему Украины за прошедшие сутки-на утро остается обесточенным г. Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области.   аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. До конца текущих суток обесточенных абонентов на Херсонщине и Николаевщине энергетики планируют заживить

- говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что из-за последствий атаки рф на украинскую энергосистему 28 ноября меры ограничения потребления для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса вынужденно будут применяться в течение всех суток.

Николаев и большая часть области обесточены: когда восстановят электроснабжение29 нояб. 2024, 08:07 • 7216 просмотров

По данным Укрэнерго, сегодня, 29 ноября, по состоянию на 5:00, уровень потребления электроэнергии был на 9,7% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Это объясняется значительным объемом применения мер ограничения.

"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности", - отметили в компании.

Последствия непогоды 

Из — за сложных погодных условий сегодня, по состоянию на утро, оставались обесточенными 14 населенных пунктов: 11 — на Черниговщине, 3-в Волынской области. Аварийно-восстановительные работы в этих регионах тоже продолжаются.   

Импорт электричества 

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 276 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 781 МВт.

В Ровенской области после атаки рф восстановили электроснабжение, но с ограничениями29 нояб. 2024, 08:00 • 8899 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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