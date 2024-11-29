Николаев и большая часть области обесточены: когда восстановят электроснабжение
Киев • УНН
70% населенных пунктов Николаевской области и Николаев остались без света из-за обрыва электросети. Энергетики обещают восстановить электроснабжение до 11 часов.
По состоянию на утро 29 ноября 70% населенных пунктов Николаевской области, в том числе и сам Николаев оказались без электроэнергии из-за прорыва электросети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Николаевоблэнерго и главу ОВА Виталия Кима.
По состоянию на утро пятницы 70% Николаевщины, в частности, и областной центр, находятся без электроснабжения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание
Отмечается, что в районах, где удалось восстановить питание, действуют ГБО
В свою очередь глава ОВА Виталий Ким указал, что причиной отключения света стал обрыв электросети. "Энергетики нашли обрыв в сети. Обещают до 11 отремонтировать и начать заживление снова", - написал Ким в Telegram.
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