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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Николаев и большая часть области обесточены: когда восстановят электроснабжение

Николаев и большая часть области обесточены: когда восстановят электроснабжение

Киев  •  УНН

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70% населенных пунктов Николаевской области и Николаев остались без света из-за обрыва электросети. Энергетики обещают восстановить электроснабжение до 11 часов.

По состоянию на утро 29 ноября 70% населенных пунктов Николаевской области, в том числе и сам Николаев оказались без электроэнергии из-за прорыва электросети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Николаевоблэнерго и главу ОВА Виталия Кима.

По состоянию на утро пятницы 70% Николаевщины, в частности, и областной центр, находятся без электроснабжения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание

- говорится в сообщении облэнерго.

Отмечается, что в районах, где удалось восстановить питание, действуют ГБО

В свою очередь глава ОВА Виталий Ким указал, что причиной отключения света стал обрыв электросети. "Энергетики нашли обрыв в сети. Обещают до 11 отремонтировать и начать заживление снова", - написал Ким в Telegram.

В Ровенской области после атаки рф восстановили электроснабжение, но с ограничениями29 нояб. 2024, 08:00 • 9133 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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nikolaevНиколаев