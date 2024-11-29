Николаев и большая часть области обесточены: когда восстановят электроснабжение

По состоянию на утро 29 ноября 70% населенных пунктов Николаевской области, в том числе и сам Николаев оказались без электроэнергии из-за прорыва электросети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Николаевоблэнерго и главу ОВА Виталия Кима.

По состоянию на утро пятницы 70% Николаевщины, в частности, и областной центр, находятся без электроснабжения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание - говорится в сообщении облэнерго.

Отмечается, что в районах, где удалось восстановить питание, действуют ГБО

В свою очередь глава ОВА Виталий Ким указал, что причиной отключения света стал обрыв электросети. "Энергетики нашли обрыв в сети. Обещают до 11 отремонтировать и начать заживление снова", - написал Ким в Telegram.

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