В Ровенской области после атаки рф восстановили электроснабжение, но с ограничениями
Киев • УНН
В Ровенской области после атаки РФ все абоненты получили электричество по резервным схемам. Несмотря на улучшение ситуации, действуют графики отключений и возможны аварийные перебои.
В Ровенской области ситуация с электроснабжением после атаки рф улучшилась, но все еще остается сложной, сообщил в пятницу глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
Ситуация в энергосистеме по состоянию на утро следующая. Все абоненты в области запитаны по резервным схемам электроснабжения. В настоящее время энергоснабжающие компании могут подавать напряжение каждому потребителю, однако с существующими ограничениями
По его словам, "аварийные отключения все же возможны". Вместе с тем, как отметил глава ОВА, они оперативно устраняются энергетиками. При этом, как указал Коваль, продолжают действовать в области и графики почасовых отключений.
"Ситуация улучшилась, но все еще остается сложной", - подытожил глава ОВА.
В Ровенской области 120 тысяч потребителей до сих пор без света, а остальных ждут графики - ОВА28 нояб. 2024, 14:44 • 17702 просмотра