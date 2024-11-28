На Ровенщине 120 тысяч потребителей до сих пор без света, а остальных ждут графики-ОВА

В Ровенской области после атаки рф удалось восстановить электроснабжение для 160 тысяч потребителей благодаря резервным схемам, впрочем 120 тысяч абонентов до сих пор без света. В районах с восстановленным электроснабжением будут действовать графики отключений, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

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"120 тысяч абонентов на Ровенщине все еще остаются без света. Напомню, утром обесточенными были более 280 тысяч потребителей. улучшить ситуацию удалось благодаря резервным схемам заживания. все еще сложно в Гощанской, Корецкой, Острожской, Здолбуновской ТГ, а также общинах возле Ровно", - сообщил Коваль.

В Ровно вернули свет после атаки рф

Он обратил внимание, что "в той части области, где электроснабжение восстановлено, сегодня вечером будут действовать графики почасовых отключений": 1, 4 и 6 очереди– 16:00-20:00; 2, 3 и 5 очереди-20: 00-00: 00.

Графики отключений света еще более усилили: будут действовать четыре очереди