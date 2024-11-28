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Zelenskyy signed a law on raising taxes
14:57 • 5398 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
13:30 • 62469 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
12:51 • 99549 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
11:15 • 102737 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
10:37 • 101749 просмотра

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
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Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

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Графики отключений света еще более усилили: будут действовать четыре очереди

Графики отключений света еще более усилили: будут действовать четыре очереди

Киев  •  УНН

 • 6347 просмотра

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В Украине из-за ракетной атаки РФ 28 ноября усилили графики отключений до четырех очередей одновременно. Причина-повреждение энергообъектов, энергетики работают над восстановлением оборудования.

В Украине из-за повреждения энергообъектов во время ракетной атаки рф 28 ноября до конца суток будут применяться четыре очереди отключений одновременно, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Сегодня, 28 ноября, объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно

- отметили в Укрэнерго.

Как указали в компании, причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в Укрэнерго.

Ранее сообщалось о применении трех очередей отключений света одновременно. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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