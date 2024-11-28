Графики отключений света еще более усилили: будут действовать четыре очереди
Киев • УНН
В Украине из-за ракетной атаки РФ 28 ноября усилили графики отключений до четырех очередей одновременно. Причина-повреждение энергообъектов, энергетики работают над восстановлением оборудования.
В Украине из-за повреждения энергообъектов во время ракетной атаки рф 28 ноября до конца суток будут применяться четыре очереди отключений одновременно, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Сегодня, 28 ноября, объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно
Как указали в компании, причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в Укрэнерго.
Ранее сообщалось о применении трех очередей отключений света одновременно.