Графики отключений света еще более усилили: будут действовать четыре очереди

В Украине из-за повреждения энергообъектов во время ракетной атаки рф 28 ноября до конца суток будут применяться четыре очереди отключений одновременно, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Сегодня, 28 ноября, объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно - отметили в Укрэнерго.

Как указали в компании, причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в Укрэнерго.

Ранее сообщалось о применении трех очередей отключений света одновременно.