В Ровно вернули свет после атаки рф
Киев • УНН
После атаки рф в Ровно восстановлено электроснабжение. Из-за возможных перепадов напряжения глава ОВА рекомендует осторожно пользоваться чувствительными электроприборами.
Электроснабжение в Ровно после атаки рф восстановлено, но из-за возможных перепадов напряжения рекомендуется осторожно пользоваться чувствительными электроприборами, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ровно снова со светом. Энергетики вернули электроснабжение потребителям областного центра. Впрочем, в системе возможны перепады напряжения. Прошу учесть это при пользовании чувствительными электроприборами", - написал Коваль.
В Ровенской области из-за атаки рф более 280 тыс. потребителей без света, есть перебои с водой28 нояб. 2024, 06:40 • 14148 просмотров