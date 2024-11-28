В Ровно вернули свет после атаки рф

Электроснабжение в Ровно после атаки рф восстановлено, но из-за возможных перепадов напряжения рекомендуется осторожно пользоваться чувствительными электроприборами, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ровно снова со светом. Энергетики вернули электроснабжение потребителям областного центра. Впрочем, в системе возможны перепады напряжения. Прошу учесть это при пользовании чувствительными электроприборами", - написал Коваль.

В Ровенской области из-за атаки рф более 280 тыс. потребителей без света, есть перебои с водой