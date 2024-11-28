В Ровенской области из-за атаки рф более 280 тыс. потребителей без света, есть перебои с водой

В результате ракетной атаки рф на Ровенскую область без электроснабжения осталось более 280 тысяч абонентов, возникли перебои с водой, а часть школ перешла на дистанционное обучение, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

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"Продолжается ракетная атака на Ровенщину. В области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района переводим на дистанционное обучение. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в безопасных местах. Больше информации позже", - написал глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

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