После израильского военного авиаудара вероятно погиб пресс-секретарь «Хезболлы»
Киев • УНН
В центре Бейрута в результате израильского авиаудара вероятно погиб пресс-секретарь «Хезболлы» Мохаммед Афиф. Атака произошла в районе Рас-ан-Набаа, есть также трое раненых.
По данным ливанских СМИ, главный представитель ливанской группировки «Хезболла» был убит в воскресенье. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Израильский удар по зданию в районе Рас-ан-Набаа в центре Бейрута привел к гибели Мохаммеда Афифа, руководителя отдела связей со СМИ «Хезболлы», согласно двум ливанским источникам в органах безопасности, которых цитирует агентство Reuters.
Атака произошла в густонаселенном районе Рас-ан-Набаа. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате нападения один человек погиб и трое получили ранения.
Израильские военные пока не прокомментировали инцидент.
Напомним,
УНН передавал, что израильские военные нанесли четвертую серию ударов по командным центрам «Хезболлы» в районе Дахия Бейрута. ЦАХАЛ сообщил об около 50 атакованных объектов террористов за прошедшую неделю.
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