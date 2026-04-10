Посланник Путина Дмитриев посетил США и провел переговоры с командой Трампа
Киев • УНН
Спецпредставитель РФ проводит переговоры в США по Украине и санкциям на нефть. Встречи проходят на фоне завершения срока ослабления ограничений.
Специальный представитель путина кирилл дмитриев находится в США, где проводит встречи с членами администрации дональда трампа. Стороны обсуждают возможное мирное соглашение по Украине и экономическое сотрудничество между странами, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным источников агентства, визит проходит накануне решения США о продлении временного ослабления санкций на российскую нефть, срок которого истекает 11 апреля. Этот вопрос также входит в повестку дня переговоров.
Ранее США предоставили 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находились под санкциями, объяснив это необходимостью стабилизации мирового энергетического рынка на фоне войны с Ираном.
Это решение было принято после телефонного разговора между дональдом трампом и владимиром путиным 9 марта.
Предыдущие контакты
дмитриев уже посещал США после этого разговора для обсуждения энергетической ситуации. Тогда он встречался с представителями американской стороны, в частности со спецпосланником стивом виткоффом и джаредом кушнером.
Официальных комментариев относительно результатов нынешних переговоров пока нет.
