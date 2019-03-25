Посла Палестины в Украине вызвали в МИД

"Сегодня представитель Палестины в Украине Мохаммед Касем Альассад был приглашен в МИД Украины", - написал Кислица.

По его словам, в том числе, в свете российской агрессии против Украины, МИД осуждает ракетный обстрел со стороны Газы по северным районам Тель-Авива.

"Акты террора против гражданских лиц должны быть расследованы", - подчеркивает заместитель министра.

Напомним, ранее ракета попала в частный дом в поселке Мишмерет в районе Кфар-Саба, в результате чего семь человек были ранены, в том числе двое маленьких детей.

Силы безопасности Израиля подтвердили, что ракета прилетела со стороны сектора Газа. Палестинские СМИ сообщили, что ХАМАС готовится к ответу Армии обороны Израиля.



Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 25 марта, что сокращает свой визит в США и возвращается в Израиль из-за обстрелов из сектора Газа.

Позже Израиль приступил к мобилизации резервистов после обстрела из сектора Газа.