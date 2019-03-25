Посла Палестини в Україні викликали до МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні в МЗС України був викликаний посол Палестини в Україні Мохаммед Альассад в зв'язку з ракетним обстрілом. Про це заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця написав в Twitter, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні представник Палестини в Україні Мохаммед Касем Альассад був запрошений в МЗС України", - написав Кислиця.
За його словами, в тому числі, в світлі російської агресії проти України, МЗС засуджує ракетний обстріл з боку Гази по північних районах Тель-Авіва.
"Акти терору проти цивільних осіб повинні бути розслідувані", - підкреслює заступник міністра.
Нагадаємо, раніше ракета потрапила в приватний будинок в селищі Мішмерет в районі Кфар-Саба, в результаті чого сім осіб були поранені, в тому числі двоє маленьких дітей.
Сили безпеки Ізраїлю підтвердили, що ракета прилетіла з боку сектора Газа. Палестинські ЗМІ повідомили, що ХАМАС готується до відповіді Армії оборони Ізраїлю.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив 25 березня, що скорочує свій візит в США і повертається до Ізраїлю через обстріли із сектора Газа.
Пізніше Ізраїль приступив до мобілізації резервістів після обстрілу з сектора Газа.