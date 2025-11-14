Посла Германии снова заметили на акции протеста в Тбилиси после возвращения с консультаций - СМИ
Киев • УНН
Посол Германии Петер Фишер появился на антиправительственной акции в Тбилиси, выразив солидарность с демонстрантами. Это вызвало возмущение правящей партии "Грузинская мечта", которая обвинила Фишера в "насмешке" над грузинским обществом.
Посол Германии Петер Фишер, недавно вернувшийся в Грузию после отзыва в Берлин, появился на антиправительственной акции в Тбилиси в четверг и лично выразил солидарность с демонстрантами. Об этом сообщил участник митинга Мамука Цуцкиридзе, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Посол Германии, господин Петер Фишер еще раз проявил солидарность! 'Конечно, я выразил ему огромную благодарность Грузии за дружбу и поддержку. Этот момент мы никогда не забудем!
Событие вызвало возмущение представителей правящей партии "Грузинская мечта". Спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил Фишера в "насмешке" над грузинским обществом, добавив, что ждет реакции Берлина.
Теперь МИД Германии должен окончательно определиться, чего они хотят. После возвращения с консультаций мы надеялись, что посол Германии ознакомился с важностью Венской конвенции, перечитал соответствующие статьи и после этого будет сдержаннее. Но не прошло и нескольких дней, а он уже глумится над всем обществом
Добавим
Фишер неоднократно открыто критиковал грузинские власти за откат от демократии, а также выражал поддержку активистам и участникам протестных акций в Тбилиси. Грузинские власти расценивали это как вмешательство во внутренние дела.
24 сентября Фишера вызвали в МИД Грузии, обвинив в "попытках поощрения радикальной повестки дня" и "необоснованных нападках на правительство".
Официальный Берлин назвал вызов посла "безосновательным", выразив протест поверенному в делах Грузии в Берлине.
19 октября МИД Германии объявил об отзыве Фишера на консультации на фоне, как отметили в Берлине, "кампании травли" против дипломата. Дипломат вернулся в Тбилиси 8 ноября. В Берлине заявили, что он "продолжит свою активную работу при полной поддержке" федерального правительства.