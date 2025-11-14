Посла Германии снова заметили на акции протеста в Тбилиси после возвращения с консультаций - СМИ

$42.060.03
48.880.23
ukenru
18:09 • 4988 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 12663 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 15973 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 15111 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 14859 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 14317 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 29950 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 24475 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48673 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30724 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 30802 просмотра
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствийPhoto14 ноября, 10:19 • 21337 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей14 ноября, 11:47 • 14022 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 21377 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 11174 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 29949 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 24474 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 21394 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48672 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 278211 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Блогеры
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Париж
Государственная граница Украины
Великобритания
Лондон
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 3542 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 29949 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 11185 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 30810 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 28232 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Старлинк
Фильм

Посла Германии снова заметили на акции протеста в Тбилиси после возвращения с консультаций - СМИ

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Посол Германии Петер Фишер появился на антиправительственной акции в Тбилиси, выразив солидарность с демонстрантами. Это вызвало возмущение правящей партии "Грузинская мечта", которая обвинила Фишера в "насмешке" над грузинским обществом.

Посла Германии снова заметили на акции протеста в Тбилиси после возвращения с консультаций - СМИ

Посол Германии Петер Фишер, недавно вернувшийся в Грузию после отзыва в Берлин, появился на антиправительственной акции в Тбилиси в четверг и лично выразил солидарность с демонстрантами. Об этом сообщил участник митинга Мамука Цуцкиридзе, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Посол Германии, господин Петер Фишер еще раз проявил солидарность! 'Конечно, я выразил ему огромную благодарность Грузии за дружбу и поддержку. Этот момент мы никогда не забудем! 

– написал активист в соцсети Facebook, поделившись фото с послом.

Событие вызвало возмущение представителей правящей партии "Грузинская мечта". Спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил Фишера в "насмешке" над грузинским обществом, добавив, что ждет реакции Берлина.

Теперь МИД Германии должен окончательно определиться, чего они хотят. После возвращения с консультаций мы надеялись, что посол Германии ознакомился с важностью Венской конвенции, перечитал соответствующие статьи и после этого будет сдержаннее. Но не прошло и нескольких дней, а он уже глумится над всем обществом 

– заявил Папуашвили.

Добавим

Фишер неоднократно открыто критиковал грузинские власти за откат от демократии, а также выражал поддержку активистам и участникам протестных акций в Тбилиси. Грузинские власти расценивали это как вмешательство во внутренние дела.

24 сентября Фишера вызвали в МИД Грузии, обвинив в "попытках поощрения радикальной повестки дня" и "необоснованных нападках на правительство".

Официальный Берлин назвал вызов посла "безосновательным", выразив протест поверенному в делах Грузии в Берлине.

19 октября МИД Германии объявил об отзыве Фишера на консультации на фоне, как отметили в Берлине, "кампании травли" против дипломата. Дипломат вернулся в Тбилиси 8 ноября. В Берлине заявили, что он "продолжит свою активную работу при полной поддержке" федерального правительства.

Антонина Туманова

Новости Мира
Дипломатка
Грузинская мечта
Тбилиси
Грузия
Берлин